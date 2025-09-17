Благородно и цивилизованно: академик оценил идею эвтаназии

Кардиохирург, знаменитый врач и академик РАН Давид Иоселиани ответил на неоднозначный вопрос об эвтаназии: по его словам, это гуманный и цивилизованный способ помочь страдающим людям, сообщает сайт MK.Ru .

«При эвтаназии нельзя принимать быстрое решение, нужно обязательно выяснить истинную причину желания человека уйти и четко прояснить: на самом ли деле человек полностью готов расстаться с жизнью или он колеблющийся?», — сказал ученый.

По его словам, в первую очередь речь идет о безнадежно больных людях. В ряде случаев пациенту сообщают о крайне ограниченном сроке жизни, исчисляемом неделями, месяцем или полугодием. Это основная и наиболее важная категория. Предположим, что человеку преклонного возраста, старше 80 лет, поставлен диагноз, исключающий выздоровление. Его состояние сопровождается невыносимыми страданиями.

При наличии осознанного решения такой больной должен иметь право обратиться в специализированное учреждение, где его случай будет тщательно рассмотрен и изучен на предмет наличия даже минимальной надежды. Ему также должна быть оказана психологическая поддержка, заключил доктор.