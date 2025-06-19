Биохакер Молоствова рассказала, правда ли коллаген приносит пользу коже

В Сети все чаще появляются сообщения о том, что коллаген очень полезен для кожи и делает ее красивой. Биохакер Мария Молоствова рассказала, что если принимать специальный гидролизованный коллаген, это действительно может хорошо сказаться на качестве кожи, хотя многие могут думать, что это просто рекламный ход для продажи продукта, пишет RuNews24.ru .

Коллаген выполняет важную роль в человеческом теле, являясь главным белком, который формирует структуру разных тканей. В природе встречаются разные виды коллагена, но чаще всего в организме присутствуют типы I, II и III.

В соединительной ткани сухожилий, связок, роговицы, костей и кожи можно найти коллаген первого типа. А в хряще преимущественно содержится коллаген второго типа. Что касается коллагена третьего типа, он обычно находится рядом с первым типом в коже и сосудах. Если говорить о составе коллагена, то его основой служат такие аминокислоты, как глицин, пролин и гидроксипролин. Вместе они образуют то, что специалисты называют трипептидом.

По словам биохакера, гидролизованный коллаген, который также известен как пептиды коллагена, играет важную роль в организме. Он разбивается на более короткие цепочки аминокислот, благодаря чему человеческий организм может лучше его усваивать, в отличие от обычного коллагена.

«В одном из исследований, в котором участвовали 69 женщин в возрасте от 35 до 55 лет, было показано, что прием гидролизованного коллагена существенно улучшает эластичность кожи. Испытуемые принимали 2,5 г или 5 г коллагена или плацебо в течение восьми недель. По сравнению с плацебо, группа, принимавшая коллаген (свиной типа I), показала увеличение эластичности кожи на 7% спустя четыре-восемь недель», — поделилась эксперт.

Молоствова добавила, что употреблять гидролизованный коллаген все-таки полезно для кожи, если главной целью является замедление процессов старения. Эксперт обратила внимание, что перед употреблением того или иного продукта лучше проконсультироваться с квалифицированным специалистом.