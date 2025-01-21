Беды от бороды: дерматолог предостерегла от поцелуев с небритыми мужчинами

Мода на «брутальных бородачей» обернулась неожиданной угрозой здоровью и красоте их избранниц. Врач-дерматолог, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева предупредила об опасностях, которые таит в себе обильная растительность на лице: там скапливаются микробы, которые могут вызвать кожные заболевания у партнерши, в том числе импетиго, сообщает Life.ru .

«Поцелуй с бородатым партнером может привести к раздражению кожи и даже развитию инфекции — импетиго. Это довольно распространенная кожная инфекция, которую вызывают бактерии — стрептококки и стафилококки», — предостерегла Филева.

По ее словам, эти бактерии проникают в кожу или волосяные фолликулы, вызывая воспаление в виде пятен с пузырями, внутри которых скапливается серозная жидкость или гной. Без должного лечения эта болезнь может поразить лимфоузлы и даже кожную ткань, предупредила дерматолог.

Даже если регулярно и тщательно ухаживать за бородой, риск превратиться в рассадник бактерий все равно велик, отметила медик. Эти бактерии живут на коже любого человека, и именно при раздражении кожи и появлении микротрещин они проникают внутрь.

Импетиго лечится антибактериальными и антисептическими препаратами — мазями, кремами и растворами. В крайнем случае пациентам назначаются антибиотики, заключила Филева.