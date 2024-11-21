Автопарк скорой помощи в Коломне пополнился новыми автомобилями

Два специализированных автомобиля класса «В» марки Газель NN с новейшим оборудованием пополнили автопарк Коломенской подстанции скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Автомобили были закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение». На сегодняшний день вся спецтехника в гараже — не старше пяти лет и укомплектована необходимым медицинским оборудованием. В новых каретах есть дефибрилляторы, аппараты ИВЛ и реанимационные наборы для оказания экстренной помощи пациентам прямо в пути», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Бесперебойную работу коломенской подстанции обеспечивают 27 круглосуточных бригад, которые обслуживают, в среднем, 220 вызовов в сутки. Чтобы справляться с таким объемом работы, важно иметь надежный транспорт.

«Заявку на новый специализированный транспорт мы отправляем по истечении срока службы машин. На сегодняшний день в парке станции Скорой медицинской помощи 27 служебных автомобилей. Три новых кареты мы получили в конце 2023 года и две приняли на днях», — рассказал руководитель регионального объединения станции СМП Дмитрий Чернецов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.