Автопарк подстанции скорой помощи в Подмосковье пополнился спецтранспортом

Волоколамская подстанция скорой помощи получила новый спецавтомобиль. Теперь фельдшерские бригады будут добираться еще быстрее в любую точку Волоколамского округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для качественного оказания необходимой медицинской помощи машина оснащена всем необходимым. Здесь есть дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, ЭКГ, электрокардиографы с возможностью дистанционной расшифровки, термоодеяла, комплекты для оказания помощи и многое другое не менее важное для работы.

Бригада скорой помощи, работающая на новом спецавтомобиле, уже выполнила первые рейсы к пациентам. Медики отметили хорошую оснащенность новой машины.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.