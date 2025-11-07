Будешь толстым, но это не точно: главный миф о булочках развеян

Дрожжи в булочках не влияют на вес и микрофлору кишечника, поскольку погибают при выпечке, рассказала РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Распространено мнение, что главный враг фигуры — это дрожжи в булочках. На самом деле, в процессе выпечки дрожжевые грибки погибают при высоких температурах, поэтому они не оказывают значимого влияния на микрофлору кишечника или вес. Более того, полностью бездрожжевой хлеб не полезнее обычного: зачастую в его тесто добавляют больше жиров», — сказала Кашух.

Она добавила, что еще один миф — безглютеновая выпечка автоматически становится диетической. Часто для достижения нужной текстуры в нее добавляют больше сахара, крахмала и жиров, что делает ее калорийность даже выше, чем у традиционного аналога.

«При этом самые обычные булочки, будь то домашние или из магазина, могут доставить удовольствие и стать по-настоящему вкусным десертом. Психологический комфорт и чувство удовлетворения от еды играют важную роль в общем состоянии организма», — отметила врач.

Кашух уточнила, что периодическое и осознанное употребление даже простой сдобной булочки без сложных модификаций рецепта помогает поддерживать здоровые отношения с пищей, где место находится как для пользы, так и для гастрономической радости.

8 ноября отмечается День булочек, также известный как День плюшек. Это неофициальный праздник, который приобрел популярность в разных странах и связан с историей и культурой выпечки. День булочек существует для того, чтобы подчеркнуть важность хлеба и выпечки в повседневной жизни. Этот праздник помогает людям больше узнать о роли хлеба с древних времен, о процессе его производства, начиная от выращивания зерна и заканчивая выпечкой ароматных булочек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.