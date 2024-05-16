Андрей Воробьев посетил детский хоспис в Одинцове

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил детский хоспис в Домодедове. В этом году ему исполняется пять лет.

В своем Telegram-канале глава региона отметил, что в хосписе помогают тяжелобольным ребятам, создают уют и заботятся о них. Губернатор приехал сюда, чтобы пообщаться с медиками, навестить детей и узнать, в чем нужна помощь.

«В 2019 году вместе с председателем комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик, протоиереем Александром Ткаченко мы открыли наш областной центр помощи детям. Он находится в усадьбе Пржевальского — одном из красивых и живописных мест нашего региона». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

По словам Воробьева, внутри все сделали, так, чтобы маленьким пациентам было комфортно. В хосписе постарались создать уютную атмосферу с игровой, музыкальной гостиной, библиотекой, домашним кинотеатром, комнатой со «звездным небом» и бизибордами.

В центре работает замечательная команда медиков, волонтеров и разных специалисты. Они стараются наполнить каждый день детей теплом и жизнью. Глава региона поблагодарил их за добрые сердца.