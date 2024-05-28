Аллерголог раскрыл, как защититься от тополиного пуха

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что тополиный пух провоцирует механическое раздражение дыхательных путей. В таком случае люди начинают чихать и кашлять, сообщает «МИР 24» .

По словам медика, сам пух не несет аллергической опасности, поскольку он является волокнами целлюлозы. Однако если на пуху окажется пыльца луговых растений, то это может негативно отразиться на здоровье человека.

«Если пыльца налипла, то это может вызвать аллергию», — предупредил Болибок.

Иммунолог назвал ношение маски самым эффективным способом защиты от «тополиной метели». Болибок добавил, что такое изделие может быть как одноразовым, так и многоразовым.