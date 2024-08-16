Алименко опроверг сообщения о дефиците лекарств в Курской области

Временно исполняющий обязанности (врио) заместителя министра здравоохранения Курской области Павел Алименко сообщил, что в регионе нет проблем с наличием тех или иных лекарственных средств, пишет ТАСС .

Алименко отметил, что в настоящее время в Курской области достаточно всего: лекарств, койко-мест в больницах, а также других предметов первой необходимости.

«В медицинских учреждениях области в достаточном количестве имеются развернутые коечные мощности, лекарственные препараты, медицинские изделия. Дефицита нет», — сказал врио замминистра здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проходит акция «Доброе дело», направленная на помощь жителям Курской области. Жители Московской области собираются в том числе средства личной гигиены для эвакуированных сограждан.