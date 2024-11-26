Александр Буйнов проходит паллиативное лечение после рецидива онкологии

Известный российский певец и композитор Александр Буйнов проходит курс лекарственной гормонотерапии после удаления злокачественной опухоли. По словам музыканта, заболевание ему диагностировали около 20 лет назад, сообщает Mash .

В конце лета народного артиста РФ доставили в больницу из-за рецидива онкологии, однако продюсер музыканта опровергла сообщения о его госпитализации. Буйнов прошел гормональное лечение, однако в начале ноября произошел рецидив, и певец вновь оказался в больнице.

Врачи назначили Буйнову паллиативное лечение лекарствами, что не равно паллиативному статусу, как в случае с покойной актрисой Светланой Светличной.

По словам представителей Буйнова, сегодня Александр Николаевич хорошо себя чувствует и готов к концертам, которые расписаны на месяц вперед. Жена Буйнова отметила, что вчера супруг вернулся о съемок рождественской программы в Кремле и готов выступить «даже в космосе».

Заболевание Буйнову диагностировали около 20 лет назад. В 2011 году артист попал в стадию ремиссии, однако врачам не удалось полностью избавить певца от болезни. Артист вынужден принимать препараты под строгим присмотром специалистов.