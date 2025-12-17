Акушеры-гинекологи МОНИИАГ проведут внеплановый прием беременных женщин 20 декабря

В субботу 20 декабря 2025 г. врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) проведут внеплановый прием беременных женщин, которые по тем или иным причинам пока не стоят на учете в МОНИИАГ, но рассматривают институт как место рождения малыша. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Не секрет, что многие беременные жительницы области живут достаточно далеко от столицы. Эта акция направлена на то чтобы как можно больше женщин, которые оттягивают консультацию врача акушера-гинеколога в МОНИИАГ до момента родов из-за длительной дороги, могли ознакомить специалистов с особенностями течения своей беременности заранее и исключить любые „сюрпризы“ при рождении малыша. В этот день можно будет совместить общение с врачами с полезными лекциями и посещением столицы в незабываемом предновогоднем убранстве», — рассказала представитель администрации института Оксана Бондарева.

Как рассказали в институте, воспользоваться бесплатным приемом врача акушера-гинеколога может любая жительница Москвы или Московской области, находящаяся на сроке беременности более 32 недель. В этот день сделать это можно будет без направления участкового врача-гинеколога, которое требуется во всех других случаях. Прием будут вести ведущие специалисты акушерского отдела во главе с его руководителем.

Перед консультативным приемом в МОНИИАГ пройдет праздничная новогодняя встреча с врачами, на которой можно будет получить ответы акушеров-гинекологов и неонатологов на самые популярные вопросы о пребывании в институте. Она пройдет с 12.00 до 14.00. После праздничной встречи в конференц-зале института все желающие будут приглашены на прием в поликлиническое отделение.

Оба мероприятия требуют регистрации.

Для получения услуги женщине потребуется предоставить паспорт или документ, подтверждающий личность, страховой полис ОМС, обменную карту беременной и СНИЛС.

Зарегистрироваться на новогоднюю встречу с врачами МОНИИАГ 20 декабря 2025 г. с 12.00 до 14.00.

Зарегистрироваться на внеплановую бесплатную консультацию врача акушера-гинеколога 12 декабря 2025 г.

Место проведения акции: Москва, ул. Покровка, д, 22 А, МОНИИАГ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.