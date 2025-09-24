Акушер-гинеколог призвал осторожно применять парацетамол при беременности

Главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Крыма Дмитрий Беглицэ заявил, что исследований о связи парацетамола с аутизмом в России не проводилось. Он рекомендовал беременным использовать препарат только по строгим показаниям и под наблюдением врача, сообщает Крымское информационное агентство .

В США обсуждается возможная связь между приемом парацетамола во время беременности и ростом числа случаев аутизма у детей. Американские власти планируют предупреждать пациентов о потенциальных рисках. В России эта тема также вызвала интерес специалистов.

Беглицэ пояснил, что в России подобных исследований не проводилось, а парацетамол не входит в основные причины развития аутизма.

«Исследований конкретно связи парацетамола с аутизмом пока не проводилось. Действительно существуют работы, посвященные людям с таким диагнозом, и там есть несколько причин его развития. Парацетамол не является первой строчкой в этих причинах», — подчеркнул Беглицэ.

Врач напомнил, что любые лекарства, включая парацетамол, беременным следует применять с осторожностью и только по назначению специалиста.

«Применение парацетамола во время беременности связано с повышенным риском различных состояний. Препарат должен использоваться только в случае, когда польза от его применения превышает риски. Парацетамол во время беременности должен использоваться с крайней осторожностью и только по очень строгим показаниям. И естественно — под наблюдением врача», — отметил он.

В России парацетамол остается одним из самых распространенных жаропонижающих средств для лечения гриппа и ОРВИ у детей. Беглицэ добавил, что медикаментозное лечение ОРВИ необходимо только при осложненном течении болезни, а до этого рекомендуется обильное теплое питье и ограничение физической нагрузки.

Беременные женщины с тяжелым течением ОРВИ, по словам специалиста, должны находиться под наблюдением врачей в профильных медицинских учреждениях и получать разрешенные препараты.

