Акушер-гинеколог МОЦОМД поделилась главным секретом профессионального успеха

4 февраля свой юбилей отметила опытнейший специалист, врач высшей категории, акушер-гинеколог Московского областного центр охраны материнства и детства Лилия Тырнова. Доктор работает в Люберецком роддоме более 40 лет и прошла большой путь от специалиста родильного отделения до заместителя главного врача по лечебной работе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В коллективе специалист пользуется большим авторитетом, ее профессионализм и преданность делу вдохновляют не только молодые кадры, но и опытных коллег. За годы работы она воспитывала не одно поколение врачей, передавая свои знания и умения, формируя высокие стандарты ухода за пациентками.

«С самого раннего детства я была увлечена медициной и целенаправленно шла к освоению профессии именно акушера-гинеколога. В моей профессии важно уметь не поддаваться панике и быть внимательной, сосредоточенной, а главное — любить свою работу. Индивидуальный подход в нашем деле является одним из ключевых аспектов. Ведь каждая женщина уникальна и имеет свои особенности характера, которые необходимо учитывать при оказании медицинской помощи», — рассказала Тырнова.

Действительно, уникальный подход Лилии к каждому случаю и чуткость к нуждам пациенток делают доктора незаменимым членом команды, как отмечают ее коллеги. Она не просто врач, но и надежный друг и наставник, к которому молодые специалисты могут обратиться в любой ситуации. В этот день коллектив МОЦОМД поздравил свою коллегу и наставника. Все, кто знает Лилию, уверены, что заразительного профессионального вдохновения у нее хватит еще на долгие годы успешной практики.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.