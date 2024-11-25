Актуальные вопросы медицинской психологии обсудили в Подмосковье

22 ноября в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского прошла первая областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы медицинской психологии». Это событие собрало специалистов в области психологии, которые обсудили современные тенденции и проблемы, с которыми сталкиваются специалисты в своей практике, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД) представили психологи Нелли Павлюченкова и Ирина Урсул. Открыла конференцию Ирина Хох, главный внештатный специалист по медицинской психологии и заведующая отделением психологического сопровождения и профилактики Центральной клинической психиатрической больницы имени Ф. А. Усольцева. Она осветила достижения психологической службы министерства здравоохранения Московской области за 10 месяцев 2024 года.

«Участники конференции представили оригинальные исследования, касающиеся психосоматических аспектов заболевания, влияния стрессовых факторов на здоровье пациентов и методов психологической поддержки в рамках комплексного лечения. Спикеры подчеркивали важность интеграции психологии в систему здравоохранения, акцентируя внимание на необходимости обучения медицинских работников основам психологической помощи, что на мой взгляд является на сегодняшний день особенно актуальным», — прокомментировала психолог МОЦОМДа Нелли Павлюченкова.

Конференция также предоставила платформу для обмена опытом и налаживания сотрудничества между исследователями и практическими психологами. На встрече обсуждались важнейшие вопросы, такие как идеология и технологии аккредитации медицинских психологов, специфика доабортного консультирования, методы коррекции тревожных состояний у беременных, трансформация временной перспективы ветеранов с ПТСР и опыт работы медико-психологической помощи в психиатрической больнице. Завершилось мероприятие обсуждением рекомендаций для дальнейших научных исследований и практической деятельности в области медицинской психологии. Участники выразили надежду, что подобные встречи станут регулярными и будут способствовать повышению качества медицинской помощи и благополучия пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.