Актеры и сотрудники Истринского драмтеатра привились от гриппа

Коллектив Истринского драматического театра прошел вакцинацию от гриппа перед осенне-зимним сезоном. Прививки сделали около 20 актеров и сотрудников театра, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Актеры и сотрудники Истринского драматического театра по ежегодной традиции пришли в больницу на вакцинацию от гриппа. В этот раз прививки сделали около 20 человек. Впереди у коллектива осенне-зимний сезон с репетициями и спектаклями.

«Мы всем коллективом ежегодно приходим прививаться от гриппа. И мы считаем это важным, потому что впереди осенне-зимний сезон. Много работы, а мы должны быть в строю, должны выходить и дарить истринцам и гостям Истры праздник, хорошее настроение», — рассказал директор Истринского драматического театра, актер театра и кино Андрей Соколов.

Для иммунизации артистов использовали отечественную вакцину «ФЛЮ-М». По информации медиков, препарат формирует высокий уровень специфического иммунитета против гриппа, безопасен, хорошо переносится и разрешен для применения у взрослых и детей.

Также доступна вакцина «Гриппол+». Оба препарата прошли необходимые клинические испытания и, по данным медиков, безопасны и эффективны. Подходящую вакцину можно выбрать совместно с медицинским работником. Вакцинация проводится в поликлинике по месту жительства.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.