Агрессия и ПТСР: почему ребенка важно готовить к госпитализации

Психологи и педиатры предупреждают: даже при благополучном исходе операции у ребенка может развиться посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), если он не был заранее подготовлен к госпитализации. Особенно уязвимы дети, которые сталкиваются с медицинским вмешательством впервые — без объяснений, без привычного окружения и в тревожной обстановке, рассказала РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Екатерина Морозова.

«Страх неизвестности, разлука с родителями, непонятные процедуры — все это может восприниматься ребенком как угроза. А если взрослые сами находятся в панике, ребенок улавливает это и внутренне „заражается“ тревогой», — объяснила Морозова.

Первые проявления ПТСР могут быть неочевидны: проблемы со сном, вспышки агрессии, капризность, боязнь врачей, снижение успеваемости. Родители не всегда связывают это с госпитализацией, тогда как врач, знающий ребенка с рождения, способен распознать изменения.

Подготовка к плановой госпитализации значительно снижает риски. С ребенком нужно заранее поговорить, объяснить, что его ждет, ответить на вопросы. Чем понятнее становится ситуация, тем меньше уровень тревоги. А если речь идет об экстренной госпитализации, помогает заранее собранный комплект — документы, базовые лекарства и контакт педиатра. Это не только упрощает логистику, но и позволяет взрослым чувствовать себя увереннее — а значит, и ребенок будет спокойнее.

«Родительское состояние играет ключевую роль. Если мама и папа знают, что делать, не паникуют и держат связь с врачом, ребенок не чувствует себя одиноким и забытым», — подчеркнула педиатр.

Специалисты рекомендуют не упускать психологический аспект при планировании медицинской помощи и помнить: эмоциональное состояние ребенка — это не менее важная часть выздоровления, чем физическое. Педиатр, который сопровождает ребенка от рождения, способен стать тем самым мостиком между медицинской системой и душевным комфортом пациента.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.