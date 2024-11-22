Адаптация к жизни: эксперт рассказала о разных группах крови

По словам терапевта Ларисы Алексеевой, группа крови влияет на склонность человека к разным особенностям организма, заболеваниям и даже на число прожитых лет, сообщает «Вечерняя Москва».

«Есть версия, что группы крови у людей возникли в процессе эволюции как адаптация к различному образу жизни. Например, первая группа встречалась у охотников-собирателей, вторая — у земледельцев, а третья — у кочевников-скотоводов Центральной Азии», — заявила терапевт.

По ее словам, появление четвертой группы до сих пор является для медицины загадкой и точно не объяснено.

Обладатели первой группы крови часто долго живут, но среди них много аллергиков, они склонны к различным инфекционным и кожным заболеваниям.

Обладатели второй группы реже других болеют раком, но подвержены сердечно-сосудистым и гематологическим заболеваниям, а также проблемам с печенью. Люди с третьей группой не так часто заражаются коронавирусом, но у них наблюдается синдром хронической усталости.