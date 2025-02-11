9 обновленных поликлиник открылись в столице в этом году
В Москве появились 9 новых поликлиник с современным оборудованием
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что в столице в 2025 году открылись девять обновленных поликлиник, сообщает газета «Известия».
В частности, после проведенной реконструкции были открыты поликлиники в Орехово-Борисове Южном, Хорошевском районе, в Марьине, на Якиманке, в Южном Бутове и Южном Медведкове.
«Все поликлиники соответствуют новому московскому стандарту, который делает медпомощь комфортнее и доступнее», — отметил Собянин.
В медицинских учреждениях установлено современное диагностическое оборудование. Также были созданы комфортные зоны ожидания для пациентов, добавил мэр Москвы.
За последние пять лет в городе обновили уже 280 зданий поликлиник.