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76-летняя прабабушка в США оказалась беременна к удивлению врачей

В США 76-летняя пенсионерка жаловалась на головокружение, но врачи выяснили, что она беременна, сообщает «Москва 24» .

Женщина при обращении к медикам находилась на 12-й неделе беременности. Новость для нее стала неожиданной, ведь она уже прабабушка.

Несмотря на преклонный возраст, американка решила оставить ребенка. Сейчас ее семья раздумывает, кто будет заботиться о малыше.

В июле пенсионерка готовится установить рекорд и стать самой возрастной мамой на планете.