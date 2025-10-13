75 новых специалистов начали работать в медучреждениях Реутова

В 2025 году система здравоохранения городского округа Реутов пополнилась 75 новыми специалистами, в их числе 35 врачей и 40 представителей среднего медицинского персонала. Такой результат стал возможен благодаря комплексной программе по привлечению и удержанию медицинских кадров, реализуемой как на уровне муниципалитета, так и в рамках областных инициатив, направленных на укрепление кадрового потенциала в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ключевым фактором для привлечения профессионалов является решение жилищного вопроса. В Реутове действует многоуровневая система поддержки: 46 медиков обеспечены жильем от администрации города (служебным, коммерческим, в общежитии). Кроме того, 178 сотрудников получают компенсацию за аренду жилья от министерства здравоохранения Московской области, а еще 13 — от муниципалитета. В 2025 году 45 медработников начали получать новую региональную выплату на съемное жилье в размере до 30 тыс. рублей ежемесячно. Успешно реализуется и программа «Социальная ипотека»: в текущем году два врача Реутовской клинической больницы уже получили соответствующие сертификаты.

Помимо решения жилищных вопросов, в Реутове действуют и другие важные финансовые стимулы для медицинских работников. Все врачи участковой службы получают губернаторскую доплату в размере до 32 000 рублей. Для привлечения сотрудников дефицитных специальностей предусмотрены единовременные выплаты: в 2025 году два врача амбулаторного звена получили по 200 тыс. рублей при трудоустройстве. Особое внимание уделяется молодым специалистам: для четырех врачей и трех медицинских сестер, принятых на работу в этом году, установлена специальная надбавка в размере 15 тыс. и 7 тыс. рублей соответственно.

Такой комплексный подход, включающий в себя как областные программы, так и локальные меры поддержки, позволяет не только привлекать в Реутов высококвалифицированных специалистов, но и создавать для них комфортные условия для долгосрочной работы. Это напрямую влияет на повышение качества и доступности медицинской помощи для всех жителей наукограда.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.