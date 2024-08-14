6 врачей приступили к работе в центре профилактики и борьбы со СПИДом в Подмосковье

В июле 6 новых специалистов приступили к работе в центре. Среди них — врачи-инфекционисты, врачи клинической лабораторной диагностики и врач-эндоскопист. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы уверены, что их профессионализм и опыт помогут нам в достижении главной цели — обеспечения качественной и доступной медицинской помощи для пациентов. Центр регулярно работает над расширением возможностей и внедрением передовых методов диагностики и лечения, чтобы соответствовать самым высоким стандартам медицинской помощи. Новые кадры в центре - это значимый шаг к повышению качества медицинской помощи», — сообщил главный врач центра Александр Юрьевич Пронин.

На базе центра также работают равные консультанты из социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Московской области, которые помогают пациентам центра в адаптации к диагнозу, началу терапии и сохранению приверженности лечению.

Создание такой мультидисциплинарной команды поможет решить 2 основные задачи: эффективное противодействие ВИЧ-инфекции в Московской области, а также расширение доступности и качества оказываемой медицинской помощи нашим пациентам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.