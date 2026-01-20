550 000 в месяц: какие врачи в Москве получают самые высокие зарплаты

Московский репродуктолог может зарабатывать до 550 тыс рублей в месяц

В частной медицине Москвы наблюдается прямая корреляция между уровнем образования и зарплатным предложением. Для врачей-аспирантов и обладателей ученых степеней потолок дохода при полной занятости может достигать 550 тысяч рублей, пишет «Постньюс» со ссылкой на результаты изучения рынка труда.

Лидерами по уровню оплаты труда в коммерческом сегменте столицы оказались репродуктологи. Их среднее вознаграждение составляет 260 тыс. рублей в месяц, однако для топовых специалистов со степенью планка поднимается до 550 тыс. рублей.

Высоким заработком также могут похвастаться акушеры-гинекологи и кардиологи: опыт работы от пяти лет в сочетании с научной степенью позволяет этим специалистам претендовать зарплату 450 тыс. и 370 тыс. рублей соответственно.

Верхний порог предложений для высококвалифицированных анестезиологов-реаниматологов и онкологов достигает 420 тыс. рублей при средней заработной плате в 190–200 тыс. рублей.

