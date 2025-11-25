5-летнему ребенку под Екатеринбургом впервые вживили стимулятор при эпилепсии

В Свердловской области нейрохирурги Областной детской больницы впервые в истории внедрили передовой способ терапии эпилепсии у пятилетнего малыша. Ребенку установили стимулятор вагусного нерва. Эта хирургическая манипуляция стала первой в регионе в плане использования данного типа нейростимуляции у детей дошкольного возраста, сообщает «Царьград» .

По сведениям, предоставленным департаментом информационной политики области, у пятилетнего пациента наблюдались регулярные и изнурительные эпилептические припадки — свыше 10 раз в день. По этой причине ребенок нуждался в непрерывном контроле со стороны взрослых.

«Блуждающий нерв — один из 12 черепно-мозговых нервов, идущих от головного мозга к внутренним органам. Процедура его стимуляции считается одним из вариантов лечения эпилепсии у пациентов, устойчивых к медикаментозной терапии», — сказал врач-нейрохирург Областной детской клинической больницы Андрей Осинцев.

Хирурги во время операции под кожу в зоне ключицы вживили электронный прибор, к которому присоединены электроды, зафиксированные на левом блуждающем нерве. Устройство продуцирует электрические импульсы, подавляющие аномальную активность головного мозга.

В настоящее время ребенок находится под наблюдением врачей для постепенной регулировки силы сигнала. Для достижения необходимой терапевтической дозы требуется от 9 до 12 месяцев, в течение которых контролируется клинический результат и переносимость терапии.

