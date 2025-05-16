4D-импланты стали революцией в восстановлении костей

Ученые создали биорезорбируемые имплантаты нового поколения, которые не просто замещают поврежденные кости, а «растворяются» по мере восстановления тканей, сообщает «ФедералПресс» .

«Умные» материалы с памятью формы заменят традиционные протезы. Технология 4D-печати позволяет создавать конструкции, адаптирующиеся к индивидуальным особенностям организма.

«Это принципиально иной подход, где имплант выступает временным каркасом, постепенно замещаясь естественной костной тканью», — пояснила представитель ИНХС РАН, преподаватель химии НИУ ВШЭ Мария Рындык.

Врачи освоили персонализированное восстановление без повторных операций. В отличие от металлических аналогов, новые композиты на основе полиэфиров и кальцийфосфатной керамики не вызывают отторжения и полностью биодеградируют, избавляя пациентов от необходимости повторного хирургического вмешательства.