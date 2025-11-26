49 л крови сдали жители Долгопрудного в рамках акции «Код донора»

Жители Долгопрудного в среду сдали 49 литров крови в рамках всероссийской акции «Код донора Защитники Отечества». Она прошла в ФСК «Салют», сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторы акции — местное отделение «Красного Креста» совместно с Московским областным центром крови при поддержке Общественной палаты Долгопрудного, совета депутатов.

В мероприятии приняли участие 130 доноров, среди которых сотрудники городских предприятий и организаций — люди разных профессий, представители духовенства. Всех их объединяет желание помочь тем, кто в этом нуждается.

Для некоторых донорство — это уже семейная традиция. Так, Олег и Людмила Мусины сегодня вместе сдали кровь уже 71-й раз.

Волонтеры сопровождали участников акции, угощали вкусным чаем и сладостями.

«В 2025 году в Долгопрудном мы провели 11 донорских акций, в которых участвовали 1 396 человек. Всего собрано 510 л донорской крови», — рассказала председатель Долгопрудненского отделения Российского Красного Креста Галина Киселева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.