37 л крови собрали на выездной донорской акции в Электростали

Накануне в городском округе Электросталь на базе молодежного центра состоялась выездная донорская акция Московского областного центра крови. Всего в рамках акции удалось заготовить 37 литров крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Молодежный центр Электростали сотрудничает с центром крови с 2022 года. За это время были проведены десятки совместных донорских акций, количество участников которых не становится меньше.

«Молодежный центр в нашем городе давно занимает важное место в жизни нашего общества. Он является не только местом для проведения различных мероприятий и занятий для молодежи, но и площадкой для городских донорских акций. Особенно хочется отметить наше взаимодействие с Московским областным центром крови. Мы относимся к этому партнерству очень положительно, ведь благодаря ему мы можем организовывать донорские акции еще более эффективно и масштабно», — поделилась директор по работе с молодежью молодежного центра Ваганова Марина.

Она особенно отметила работу донорской бригады.

«Мы можем сказать только положительные слова о ее профессионализме и открытости. Все ее члены — высококвалифицированные специалисты, всегда готовые оказать первую помощь и поддержку в трудных ситуациях, всегда действуют почтительно и с улыбкой на лице», — дополняет директор по работе с молодежью.

Электростальцы активно приходят на выездные акции центра крови. С июля 2024 года в городском округе введена предварительная запись на сайте, что дает людям преимущество — не нужно стоять в очередях, а можно заранее записаться и подойти в определенное время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.