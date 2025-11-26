35 единиц оборудования поступило в медучреждения Солнечногорска в 2025 году

За 11 месяцев медицинские учреждения Солнечногорска оснастили 35 единицами современного оборудования, включая тяжелую медтехнику. Модернизация проходила по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках госпрограммы «Здравоохранение Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отечественные рентген-аппараты поставили в Андреевскую и Менделеевскую городскую поликлиники, Луневскую амбулаторию и Солнечногорскую больницу, а в центральной поликлинике Солнечногорска запустили новый аппарат МРТ. Все помещения перед установкой новейшего диагностического оборудования отремонтировали и подготовили.

Также в Солнечногорскую больницу поступил мобильный комплекс для профилактических осмотров — передвижной маммограф. Он повысил доступность обследований для женщин в отдаленных населенных пунктах.

Кроме того, в стационаре больницы установили рентгенотелевизионный аппарат с С-дугой, операционный электроэнцефалограф, который контролирует активность головного мозга во время хирургических вмешательств, наркозно-дыхательные аппарат, операционную бестеневую лампу, травматологические хирургические инструменты, а центральную поликлинику пополнил прибор оценки слуха методом отоакустической эмиссии.

«Забота и внимание к здоровью наших жителей со стороны губернатора Андрея Юрьевича Воробьева, правительства Московской области поднимает наше здравоохранение на новый уровень. В этом году поставлен большой объем медоборудования, в том числе дорогостоящего. Взрослым и детям стали доступны бесплатные диагностические исследования, которые позволяют о бнаружить заболевания, включая онкопатологии, на ранних стадиях», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всего в структуре Солнечногорской больницы находятся 36 медицинских учреждений, в которых трудятся 1370 человек. В 2025 году в медучреждения округа пришли работать 35 новых врачей, 56 медсестер и трое заведующих ФАП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.