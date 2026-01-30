3-4 чашки: названа безопасная суточная доза кофе

Безопасным считается употребление не более 400 мг кофеина в сутки, что соответствует примерно 3-4 чашкам кофе, сообщает сайт «Узнай.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Исследования указывают на то, что регулярное употребление кофе может способствовать уменьшению риска развития диабета второго типа, заболеваний сердца и сосудов, а также инсультов. Помимо этого, у тех, кто систематически пьет кофе, реже наблюдаются нарушения сердечного ритма. Эксперты объясняют это стимулирующим воздействием кофеина и присутствием в кофе антиоксидантов, оказывающих противовоспалительный эффект.

Следует принимать во внимание, что концентрация кофеина варьируется в зависимости от способа приготовления напитка. К примеру, одна порция эспрессо содержит от 40 до 80 мг кофеина, тогда как в фильтр-кофе количество может превышать 150 мг. Капучино и другие кофейные напитки с добавлением молока обычно имеют сопоставимое количество кофеина, поскольку готовятся на основе одной или двух порций эспрессо.

Превышение рекомендованной дозы может привести к нежелательным последствиям, таким как проблемы со сном, тревога, учащенное сердцебиение и проблемы с пищеварением. У лиц, редко употребляющих кофеин, возможно кратковременное повышение артериального давления. Кроме того, необходимо помнить о том, что кофе может изменять цвет зубной эмали. Интенсивность окрашивания зависит от содержания хлорогеновой кислоты, которое может отличаться в зависимости от сорта кофейных зерен и применяемого метода заваривания.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.