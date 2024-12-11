17 медучреждений Подмосковья получили сертификаты качества

«Получение сертификатов качества подтверждает соответствие наших больниц современным стандартам качества и безопасности. Сертификация позволяет пересмотреть привычные процессы, улучшить качество и доступность медицинской помощи для населения. Внедрение единых стандартов повысит эффективность работы медицинских организаций», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получение сертификатов качества Национального института качества Росздравнадзора подтверждает готовность медицинских учреждений Московской области к внедрению инноваций и постоянному развитию в интересах пациентов. Сертификаты получили Московская областная станция скорой медицинской помощи, Химкинская, Жуковская, Красногорская, Люберецкая, Домодедовская и другие больницы, а также стоматологические поликлиники в Королеве, Домодедове, Балашихе и Московская областная стоматполиклиника. Центром компетенций является Московский областной противотуберкулезный диспансер, который первым в регионе прошел сертификацию.



Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения – расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к специалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.