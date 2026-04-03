14 тыс женщин Подмосковья обучили грудному вскармливанию

С начала 2026 года более 14 тыс. жительниц Московской области прошли бесплатное обучение по грудному вскармливанию в роддомах, перинатальных центрах и детских поликлиниках региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В учреждениях родовспоможения и детских поликлиниках Подмосковья работают специалисты по грудному вскармливанию. Они консультируют женщин по технике кормления, правильному прикладыванию ребенка к груди и разъясняют значение естественного вскармливания для здоровья матери и малыша.

«Пройти обучение у специалистов по грудному вскармливанию женщины могут бесплатно как в период беременности, так и после родов. Обучение проводят высококвалифицированные специалисты, которые не только передают необходимые знания, но и оказывают психологическую поддержку. С начала этого года обучение по грудному вскармливанию прошли более 14 тыс. женщин», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Обучение доступно в детских поликлиниках региона, а также в Видновском, Московском областном, Наро-Фоминском, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, Московском областном центре охраны материнства и детства, родильных домах Балашихинской и Одинцовской больниц.

Подробная информация о системе родовспоможения размещена на портале «Стань мамой в Подмосковье» https://mama.zdrav.mosreg.ru/. В регионе также работает единый кол-центр проекта по телефону +7 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.