1,4 тыс целевых договоров заключили со студентами медколледжа в Подмосковье

Студентам Московского областного медицинского колледжа доступно заключение целевого договора с последующим трудоустройством в одну из подмосковных медорганизаций. Воспользоваться такой возможностью могут обучающиеся 1-4 курсов. Во время обучения студенты-участники получают от медучреждения стипендию, а после выпуска выходят на работу в медорганизацию на срок не менее 3 лет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для нас важно поддерживать как специалистов, которые уже работают в наших больницах, так и привлекать новые кадры. Благодаря программе целевого обучения, студенты могут быть уверенны в своем будущем, потому что после выпуска их ждет гарантированное трудоустройство. Всего с начала года договор на целевое обучение заключили почти 1,4 тыс. студентов Московского областного медицинского колледжа», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для молодых специалистов со средним медицинским образованием предусмотрена ежемесячная доплата 7 тыс. рублей, которая выплачивается в течение 3-х лет. В Московском областном медицинском колледже обучение проводится по таким специальностям, как «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.