1,3 тыс студентов медколледжа Подмосковья заключили договоры на целевое обучение

Студенты Московского областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных медорганизаций. Такая возможность доступна обучающимся 1-4 курсов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Кроме того, студенты-участники получают от медучреждения стипендию во время обучения. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее 3 лет.

«В этом году студенты областного медколледжа заключили почти 1,3 тыс. договоров на целевое обучение. Такая программа дает студентам уверенность в своем будущем, так как после выпуска их ждет гарантированное трудоустройство, а регион новые кадры. Также для поддержки молодых специалистов в Подмосковье предусмотрена ежемесячная доплата», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для молодых специалистов со средним медицинским образованием предусмотрена ежемесячная доплата 7 тыс. рублей, которая выплачивается в течение 3 лет.

В Московском областном медицинском колледже обучение проводится по таким специальностям, как «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.