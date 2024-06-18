«112»: еще 6 человек с ботулизмом госпитализировали в Подмосковье

В подмосковные больницы доставили 6 человек, у которых выявлены признаки ботулизма, сообщает Telegram-канал «112» .

Пациенты заразились в Балашихе, Одинцове, Химках, Мытищах и Реутове. Они ели салат «Лобио» от «Кухни на районе», а одна девушка употребила роллы из «Перекрестка».

У всех обратившихся за медпомощью схожие симптомы: затрудненное глотание, онемение языка и сильное недомогание. Им ввели специальную противоботулиническую сыворотку.

Московская область стала четвертым регионом, где случилась вспышка опасной инфекции. Также ботулизм зафиксирован в Москве, Нижнем Новгороде и Казани.

Всего число госпитализированных с подозрением на ботулизм в России увеличилось почти до 150. Продажа опасной продукции приостановлена.