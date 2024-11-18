10 пар близнецов зарегистрировали в Реутове в 2024 году

В женской консультации городского округа Реутов с начала года на учет по беременности встали 726 горожанок. 589 из них уже стали мамами. За это время зарегистрировано 10 пар близнецов и 11 малышей появилось при помощи ЭКО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы рады пациенткам в нашей женской консультации. У нас работают опытные врачи. Хочу отметить, что каждый вторник в женской консультации проходят занятия в «Школе мам», на которых опытные специалисты, от клинического психолога, до социального работника, дают будущим мамам дельные советы. Мы активно поработали в этом году. В следующем — мы постараемся стать еще лучше и работать еще более продуктивно», — отметила заведующая женской консультацией Елена Шинкаренко.

Жительницам Реутова стала доступна возможность принять участие в применении нового вида физиотерапии — биорезонансная терапия, на базе МОНИКИ. Такие процедуры могут помочь женщинам, страдающим бесплодием, неудачными попытками ЭКО, хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза, хроническим эндометритом и другим, имеющим желание принять участие в исследовании данного метода бесплатно по системе ОМС.

В реутовскую женскую консультацию можно прийти без записи на прием к врачу для получения направления. При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.