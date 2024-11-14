10 молодых специалистов трудоустроились в онкодиспансер Подмосковья за 3 месяца

Согласно Постановлению об оплате труда молодому специалисту в возрасте до 35 лет включительно, завершившему обучение по основным профессиональным образовательным программам или по программам профессионального обучения, в том числе имеющему трудовой стаж, полученный в период обучения по основным профессиональным образовательным программам, трудоустроившемуся в учреждение на работу в соответствии с полученной квалификацией в течение года после ее получения предусматривается выплата из расчета: 15 000 рублей — для специалиста с высшим образованием; 7 000 рублей — для специалиста со средним профессиональным образованием.

«Молодому специалисту, впервые устраивающемуся на работу в соответствии с полученной квалификацией в учреждение, в течение года после ее получения, выплата устанавливается на 3 года с даты начала его трудовой деятельности в учреждении, при условии заключения трудового договора по основному месту работы и занятия им не менее одной ставки. Молодые специалисты также могут получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья в случае отсутствия жилья в собственности в размере 20 000 рублей», — рассказала начальник отдела кадров областного онкодиспансера Анна Воробьева.

Кроме того, в целях сохранения и развития потенциала, повышения престижа профессии, эффективного участия молодых работников в трудовом процессе, обеспечении преемственности опыта, профессионального роста в областном онкодиспансере за молодыми работниками в первый год их работы в учреждении закрепляются наставники, что обеспечивает молодым специалистам возможность более быстрой социально-трудовой адаптации в течение первого трудового года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.