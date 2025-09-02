сегодня в 14:43

В Подмосковье образованы участки для голосования на досрочных выборах губернатора Курской области

В Подмосковье образованы избирательные участки для проведения голосования на досрочных выборах Губернатора Курской области

Жители Курской области, находящиеся в Подмосковье, смогут проголосовать на экстерриториальных участках в 4 городских округах:

1. Клин – поселок Чайковского, д. 10;

2. Пушкино – ул. Некрасова, д. 3 (ДК Пушкино);

3. Подольск – ул. Кирова, д. 39 (МФЦ);

4. Егорьевск – ул. Советская, д. 174 (ДК им. Г. Конина).

Голосование на этих участках пройдет 5, 6 и 7 сентября. Отдать свой голос можно будет с 8:00 до 20:00 5 и 6 сентября,

а 7 сентября – с 8:00 до 15:00.