В Чехове назначили нового заместителя главы городского округа

Новым заместителем главы г. о. Чехов стал Александр Хабаров. Он имеет опыт работы в правоохранительных органах и в сфере ЖКХ, будет курировать вопросы коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Хабаров родился 20 мая 1984 года в Волгоградской области. Имеет два высших образования в области юриспруденции и экономики, проходил службу в органах внутренних дел и работал в системе жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Кроме того, Хабаров принимал участие в обеспечении водоснабжения на территории Донецкой Народной Республики.

На новом посту Александр Хабаров будет отвечать за курирование вопросов жилищно-коммунального хозяйства. На этой должности он сменил Евгения Акуличева, который проработал в администрации муниципалитета с 3 июля 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.