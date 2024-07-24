Глава Жуковского встретился с жителями дома № 62 по ул Гагарина

На встрече, где жители жилого комплекса могли задать наиболее беспокоящие их вопросы, присутствовали заместители главы города, представители управляющей организации и городские депутаты. Обсуждаемые вопросы касались содержания дома, проблем, выявленных в ходе его эксплуатации, а также охраны территории.

«Часть из озвученных проблем мне уже, конечно, была знакома, о некоторых нюансах узнал благодаря этой встрече. Этот многоквартирный дом, скажем прямо, с непростой историей строительства. И, к сожалению, не все проблемы получается решить быстро. Но и мы, и управляющая организация всячески стараемся оперативно реагировать на все просьбы и жалобы жителей, в том числе и на те, которые были озвучены в этот раз и взяты нами на контроль», — сказал по итогам встречи с жителями Борис Аубакиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.