Жители Солнечногорска посетили улиточную ферму в рамках развития сельхозтуризма

Жители и гости городского округа Солнечногорск приняли участие в бесплатной экскурсии, посетив улиточную ферму «SolEcoSnails». Мероприятие состоялось в рамках программы по развитию сельскохозяйственного туризма в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Посетителей познакомили с обитателями фермы, а также предоставили возможность продегустировать деликатесы. По завершению все желающие приобрели фермерскую продукцию, чтобы насладиться эксклюзивными вкусами улиток.

«В рамках развития агротуризма солнечногорцев и гостей нашего муниципалитета ждут знакомства с фермерскими хозяйствами, включающие ознакомление с процессом производства. Отмечу, что это не только отличная возможность отдохнуть от городской суеты, но и узнать, как вести свое фермерское хозяйство», — прокомментировал и. о. заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Промышленное разведение улитки в России новое и молодое направление бизнеса. В Солнечногорске предприятие «SolEcoSnails» занимаются производством улиток премиального качества. Это два вида съедобной улитки «Helix Aspersa Maxima» и «Helix Aspersa Muller», выращиваемых в экологически чистом районе Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент «АПХ ЭКО-культура» Вадим Шаблаков на ПМЭФ подписали соглашение о строительстве селекционно-семеноводческого центра в г. о. Воскресенск.

«Мы стараемся поддерживать наших сельхозпроизводителей и очень рады, когда они готовы расширяться. В прошлом году в Воскресенске «ЭКО-культура» ввела 1-ю очередь тепличного комплекса. На 35 га закрытого грунта выращивают порядка 18 тыс. тонн овощей в год. А в 2026-м компания планирует построить в округе селекционно-семеноводческий центр, чтобы самостоятельно выводить новые сорта и гибриды томатов, огурцов и салата. В перспективе это позволит уйти от зависимости, в частности, импортозаместить голландские семена», — рассказал глава региона.