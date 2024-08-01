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Жителей и гостей Чехова приглашают на фестиваль «Краски лета» 3 августа

В городском парке культуры и отдыха г. о. Чехов 3 августа с 16:00 до 18:00 пройдет фестиваль «Краски лета». На мероприятие приглашаются все жители и гости округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостей ждет яркое и зажигательное шоу с разноцветными красками Холи, которое подарит море эмоций и позитивных фотографий.

Также запланирована концертная программа: живая музыка и зажигательные танцы — все для отличного проведения времени в кругу друзей и семьи.

В субботу состоится аниме ярмарка ANIWORLD для любителей азиатской культуры и ярмарка мастеров «Сделано вручную» с погружением в мир творчества.

Также проведут творческие мастер-классы. У участников появится возможность создать собственное произведение искусства под руководством опытных инструкторов. Состоится мастер-класс по KANGOO JUMPS: зажигательные упражнения с прыгающими ботинками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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