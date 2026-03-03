Застрявшие в Азербайджане туристы из РФ не захотели лететь в Дубай

Туристы из РФ застряли в азербайджанском Баку. Они отказываются от полета в Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах из-за ракет и угрозы вооруженного конфликта, сообщает « Москва 24 ».

Россияне вылетели из московского Внукова 28 февраля. До ОАЭ самолет не добрался из-за начала военного конфликта на Ближнем Востоке. Пришлось сесть в Баку.

Путешественники попросили вернуть их обратно в Москву. Они побоялись лететь с детьми в зону конфликта. Однако авиаперевозчик все равно решил, что полетит в Дубай.

Бесплатная бронь в гостинице в Баку завершается. Ясности по поводу того, что будет дальше, нет.

Некоторые пассажиры все же отправились в Дубай. Остальные надеются, что им отменят тур и вернут деньги.

28 февраля Израиль и США ударили по Ирану. Тот в ответ атаковал еврейское государство и ближайшие страны, на территории которых есть военные базы США.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.