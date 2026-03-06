Вырывали из рук: туристы пожаловались на воровство посадочных документов в Дубае

Российские туристы, пытавшиеся вылететь из Дубая в Москву, столкнулись с проблемами — у них выхватывали посадочные документы и улетали по ним, сообщает ТАСС .

Как рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, после эскалации на Ближнем Востоке за содействием обратились около 7 тысяч российских туристов. В спешке при посадке другие пассажиры вырывали посадочные талоны у россиян и проходили с ними на борт.

В результате в системе значилось, что туристы улетели, хотя на самом деле они оставались в аэропорту. Это создало дополнительные организационные сложности.

Инцидент произошел на фоне массовых задержек и проблем с вылетом из ОАЭ.

Ранее сотни россиян застряли на Шри-Ланке и в Таиланде из-за атак на Ближнем Востоке.

