Вырывали из рук: туристы пожаловались на воровство посадочных документов в Дубае
Российские туристы, пытавшиеся вылететь из Дубая в Москву, столкнулись с проблемами — у них выхватывали посадочные документы и улетали по ним, сообщает ТАСС.
Как рассказал директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко, после эскалации на Ближнем Востоке за содействием обратились около 7 тысяч российских туристов. В спешке при посадке другие пассажиры вырывали посадочные талоны у россиян и проходили с ними на борт.
В результате в системе значилось, что туристы улетели, хотя на самом деле они оставались в аэропорту. Это создало дополнительные организационные сложности.
Инцидент произошел на фоне массовых задержек и проблем с вылетом из ОАЭ.
Ранее сотни россиян застряли на Шри-Ланке и в Таиланде из-за атак на Ближнем Востоке.
