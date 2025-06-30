Выяснились основные страхи россиян во время путешествий

Почти половина российских туристов (45%) признались, что их главный страх — опоздать на самолет. Такие данные предоставили аналитики туристического сервиса Onlinetours, сообщает Газета.ru .

20% путешественников волнуются, что могут потерять паспорт еще до вылета — например, во время регистрации или по пути в аэропорт. Еще 8% тревожатся, что это случится уже в поездке, а языковые трудности и незнакомая страна осложнят процесс восстановления документов.

22% туристов боятся оставить дома необходимые вещи — будь то зарядное устройство, лекарства или деньги.

Как отметили аналитики, каждый пятый россиянин заранее беспокоится, что отель не оправдает ожиданий, даже после тщательного изучения описаний и отзывов.

19% опрошенных признались, что испытывают страх перед перелетом. Среди других тревог респонденты назвали болезнь во время отпуска, ошибку с аэропортом и возвращение из поездки без ощущения отдыха.

Специалисты подчеркнули, как важно готовиться к путешествию заранее. Они рекомендуют проверять документы перед выездом, прибывать в аэропорт с запасом времени и заранее изучать особенности страны, в которую направляетесь.