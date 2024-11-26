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Власти Москвы покупают данные о туристах у «Авиасейлс»

Столичное правительство хочет разнообразить информацию о приезжающих в мегаполис туристах. Власти города начали покупать сведения авиационной статистики сервиса «Авиасейлс», сообщает «Коммерсант» .

Информацию получают от Aviastats (сервис «Авиасейлс»). Она касается совершенных бронирований и сведений работающих с компанией аэропортов.

Как рассказали в Мостуризме, городские власти используют разные источники, которые позволяют получить сведения о приезжающих путешественниках. Собирают ведомственную статистику, результаты опросов, данные «СберАналитики», MTC, Hotel Advisors, поисковых систем и т. д.

Информация, которую правительство получает от Aviastats, должна позволить оценить географию путешествий, возрастные категории приезжающих, долю детей, средний срок поездки, число доступных авиарейсов.

Как пояснила глава направления по развитию бизнеса «Авиасейлс» Яна Хрестик, такие данные помогут подготовиться к уменьшению турпотока в низкий сезон.

Рост турпотока в российскую столицу замедляется. По информации Росстата, в отелях мегаполиса в январе–сентябре текущего года остановились 9,01 млн человек. В первой половине года в Москве побывали 12,2 млн гостей.