Владельцам гостиниц Солнечногорска вручили уведомления о проведении «Самооценки»

Сотрудники отдела туризма управления промышленности, инвестиций и туризма администрации городского округа Солнечногорск ведут работу по информированию владельцев гостиниц, баз отдыха, хостелов и глэмпингов о необходимости прохождения обязательной процедуры «Самооценка». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Самооценка» является обязательным этапом, предусмотренным законодательством, позволяющим владельцам проверять соблюдение стандартов безопасности, санитарии и качества предоставляемых услуг в своих заведениях. Собственникам вручают уведомления, содержащие подробную инструкцию и необходимые сроки предоставления документации — до 1 сентября текущего года.

«Своевременное прохождение «Самооценки» обеспечивает включение объекта в реестр классифицированных средств размещения и попадание в агрегаторы, на которых жители и гости округа могут подобрать себе гостиницу, кемпинг, базу отдыха и быть уверенным, что там действуют стандарты качества», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Для решения профильных вопросов владельцы гостиничного бизнеса могут обратиться в отдел туризма по контактному номеру телефона: 8 (903) 188-20-25, либо направить запросы на электронную почту: ProninaON@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.