Военнослужащие Ногинского спасательного центра, проходящие службу по призыву, 17 ноября познакомились с историей и достопримечательностями Ногинска на экскурсии к его 245-летию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Педагог Центра дополнительного образования для детей и взрослых, опытный экскурсовод Евгения Кудрявцева провела прогулку для 40 солдат. Она неоднократно знакомила гостей Богородского округа с Ногинском в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Участники побывали в разных микрорайонах, историческом и современном центре. Они узнали об этапах развития города и вкладе В. П. Ногина в историю края, увидели старейший Успенский храм, главный собор, Тихвинскую церковь и драматический театр.

В спортивном комплексе «Ледовая арена» военнослужащие рассмотрели краеведческое панно, которое художник Константин Полетаев создал к 240-летию города. Также они посетили старейшую школу — ныне Центр образования № 2 имени В. Г. Короленко. Здание построили в стиле модерн по проекту А. В. Кузнецова.

У Мемориала Победы участники почтили память павших и возложили цветы. Экскурсовод рассказала о подвигах земляков в годы Великой Отечественной и других войн, а также о знаменитых жителях края.

Отдельной темой стало промышленное наследие Ногинска. Евгения Кудрявцева рассказала о предприятиях, работавших в городе прежде, и о современном развитии промышленности.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.