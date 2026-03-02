В Крыму снизилось раннее бронирование из-за холодной зимы

сегодня в 14:16

Эксперт Возная: холодная затяжная зима влияет на раннее бронирование в Крыму

Исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная заявила, что холодная и затяжная зима повлияла на темпы раннего бронирования отдыха в регионе, сообщает «Крым 24» .

По словам эксперта, показатели раннего бронирования на предстоящий туристический сезон оказались ниже, чем годом ранее.

«Холодная, затяжная зимняя история, конечно, влияет на раннее бронирование. Показатели несколько снижены по сравнению с прошлым годом», — подчеркнула Возная.

При этом представители отрасли сохраняют оптимизм. Специалист подчеркнула, что с улучшением погодных условий туристическая активность может вырасти, а спрос на отдых в регионе — восстановиться.

