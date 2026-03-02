В Крыму снизилось раннее бронирование из-за холодной зимы
Эксперт Возная: холодная затяжная зима влияет на раннее бронирование в Крыму
Исполнительный директор ассоциации «Туристический альянс Крыма» Светлана Возная заявила, что холодная и затяжная зима повлияла на темпы раннего бронирования отдыха в регионе, сообщает «Крым 24».
По словам эксперта, показатели раннего бронирования на предстоящий туристический сезон оказались ниже, чем годом ранее.
«Холодная, затяжная зимняя история, конечно, влияет на раннее бронирование. Показатели несколько снижены по сравнению с прошлым годом», — подчеркнула Возная.
При этом представители отрасли сохраняют оптимизм. Специалист подчеркнула, что с улучшением погодных условий туристическая активность может вырасти, а спрос на отдых в регионе — восстановиться.
