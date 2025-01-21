В Истре появится гостиничный комплекс при поддержке региона

В округе Истра построят гостиничный комплекс с круглогодичным предоставлением услуг оздоровления и отдыха, рассчитанный почти на 300 номеров. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Ведомство выделило субсидию, в рамках которой компания «Никитский берег» смогла компенсировать затраты на инженерную инфраструктуру и уплату процентов по кредиту на строительство гостиницы.

«Компания «Никитский берег» намерена построить в подмосковной Истре гостиничный комплекс с общим объемом инвестиций в 8,3 млрд рублей. Ожидается, что будет создано 250 рабочих мест. Для обеспечения комплекса инженерной инфраструктурой, включая электроснабжение и водозаборные сооружения, компания получила субсидию на возмещение затрат в размере 70 млн рублей. Также была выделена субсидия в размере около 17 млн рублей на уплату процентов по кредиту, полученному на строительство гостиницы. Завершение строительства комплекса запланировано на 2027 год», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

При строительстве гостиниц предприниматели могут воспользоваться такими мерами поддержки, как субсидирование затрат на создание инженерной инфраструктуры или затрат на уплату процентов по кредиту, а также получить землю без торгов. Кроме того, бизнесу доступны федеральные меры поддержки, в том числе программы льготного кредитования.

Подобрать площадку для бизнеса можно на разработанной в рамках регионального инвестиционного стандарта инвестиционной карте Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям региона отметил, что туризм в столичном регионе и во всей России активно развивается.

«Заметную роль в жизни нашего Подмосковья играют культурные события. Мы видим, что большое количество наших жителей любят ездить по Подмосковью, посещают туристические места и музеи и вообще российский туризм значительно растет. Это благодаря программам, возможностям и содержанию», — сказал Воробьев.

Глава региона добавил, что во многих экспозициях, как Новом Иерусалиме, Серпухове, представлены самые лучшие коллекции произведений мастеров.

Также многие места туристического притяжения продолжают развиваться, заключил губернатор.