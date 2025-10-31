Тут можно тратить деньги: богатые россияне облюбовали три страны

Оказалось, что далеко не каждый туристический маршрут может удовлетворить все требования состоятельных россиян. Специалист сервиса Onlinetours Premium Елизавета Садакина в разговоре с РИАМО рассказала, какие направления пользуются популярностью у искушенных путешественников. По ее словам, в тройку лидеров входят Мальдивы, Китай (КНР) и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Мальдивская безмятежность

Мальдивы уже давно ассоциируются с отдыхом класса люкс, но в наши дни, вопреки прежнему мнению о скуке подобного времяпрепровождения, путешественники целенаправленно выбирают острова для полного бездействия. Утомленные непрерывным напряжением повседневной жизни и бешеной динамикой крупных городов, люди стремятся к курортам, где возможно полное отключение от реальности. Теперь отдых на Мальдивах — это не демонстрация финансового благополучия, а возможность насладиться абсолютным уединением и спокойствием.

Многие туристы отмечают, что только здесь им удается восстановить нормальный сон и отложить телефон в сторону, что особенно ценится состоятельной публикой — шанс «выпасть из информационного поля», забыв о встречах, социальных сетях и новостях. Несмотря на ощущение обособленности, которое дарят Мальдивы, это не вызывает чувства тревоги, поскольку постоялец чувствует себя не одиноко, а в гармонии с самим собой.

По словам Садакиной, отдых на Мальдивах — это эксклюзивный сервис: персональный пляж, личный повар, персональный дворецкий и даже индивидуальный причал для яхты. Однако, в дополнение ко всем атрибутам роскоши, здесь созданы идеальные условия для реализации концепции wellness & mindfulness: программы нормализации сна и дыхательные упражнения под умиротворяющий шум океана, занятия йогой с инструктором на плавучей платформе, детокс-питание от шеф-поваров, разрабатывающих блюда с учетом эмоционального состояния. Поэтому все больше людей бронируют длительные поездки на 3-4 недели, объединяя отпуск, работу, оздоровительные практики и восстановление сил, рассматривая Мальдивы не просто как символ роскоши, а как практику для гармонии души и тела.

«В последние годы явно прослеживается тренд на осознанный и медленный отдых. Состоятельные люди отошли от кричащей роскоши, фешенебельных отелей и ресторанов, и все чаще делают выбор в пользу отдаленных и уединенных вариантов размещения. Мальдивы идеально подходят для отдыха в тишине, а некоторые путешественники даже приходят с запросом аренды целого острова, чтобы остаться наедине с собой и близкими», — рассказала Садакина.

Китайский люкс

Вместо привычных европейских бутиков, состоятельные путешественники все чаще выбирают Китай, поскольку местные люксовые марки по качеству не уступают европейским аналогам. Насытившись посещением мегаполисов, таких как Пекин и Шанхай, туристы стремятся в провинции, чтобы прикоснуться к богатому историческому наследию страны. Особым спросом пользуются туры с чайными дегустациями и медитациями в древних монастырях, что сегодня считается признаком истинной роскоши.

Помимо этого, опытные путешественники обнаруживают спокойную и умиротворяющую сторону Китая: чайные церемонии, древние сады, дыхательные практики, искусство каллиграфии, уединенные монастыри, горные ретриты и традиционные деревни, где время течет неспешно. Отсутствие яркой рекламы, спешки и суеты дарит Китаю неповторимое чувство тишины, как внешней, так и внутренней. Благодаря этому, путешествие сюда становится не бегством от реальности, а способом обретения себя. Форматы, которые особенно популярны у искушенных туристов, отправляющихся в Поднебесную:

Ретриты в горах Сычуаня и Юньнани.

Дегустации редких сортов чая с мастерами.

Медитации в монастырях с монахами.

Экскурсии по старинным кварталам Сучжоу и Ханчжоу.

Эмираты комфорта

Объединенные Арабские Эмираты — это необычное сочетание передовых технологий и традиционного восточного радушия. Путешественники высоко оценивают Эмираты благодаря их предсказуемости в любое время года: приятные климатические условия, отсутствие визовых формальностей для россиян, быстрые прямые перелеты из российской столицы, неизменно высокий уровень обслуживания и гарантия безопасности для каждого.

Здесь созданы прекрасные условия для состоятельных клиентов: доступно все, от частных судов до специализированных клиник. Для бизнес-путешественников это приоритетное место назначения: в ОАЭ можно с комфортом отдохнуть, провести деловые переговоры и воспользоваться широким спектром эксклюзивных продуктов и услуг. Многие полагают, что Эмираты — это люкс, возведенный в абсолют безопасности.

