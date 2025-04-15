Турция, Египет, ОАЭ: куда поедут россияне на майские праздники

В других странах с конца апреля по 12 мая отдохнут порядка 900 тыс. россиян. Туроператоры наблюдают увеличение продаж зарубежных туров на 30% год к году, сообщается на сайте АТОР .

«Топ направлений зарубежного отдыха — Турция, на которую приходится около половины всех бронирований, далее идут Египет, ОАЭ, Таиланд, а также Вьетнам и Мальдивы. Причин наблюдаемого роста — несколько. В отличие от прошлого года, у нынешних майских праздников более удачная календарная конфигурация, способствующая мини-отпускам в 7-10 ночей», — отметил вице-президент АТОР по международному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Он добавил, что еще рост наблюдается из-за укрепления курса рубля, расширения заграничных авиаперевозок, в том числе появление новых направлений с прямым перелетом, например, Вьетнам. Кроме того, сейчас нет негативного фона в геополитике.

По информации ведущих туроператоров в РФ, порядка 75–80% предложений по поездкам на майские праздники продано, у некоторых компаний эти показатели выше. На текущей неделе также продолжатся активные продажи. «горящих туров» на эти даты не ожидается.